Договариваться с МВФ Азаров отправит нового министра

Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня журналистам на брифинге после ознакомления с ходом строительства станции метро «Ипподром» в Киеве.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности. Напротив, мы исправно заплатили в январе погашение задолженности перед МВФ. Той самой задолженности, которую в 2008-2009 годах предыдущее правительство получило громаднейшую сумму 11 млрд.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что средства, взятые в 2008-2009 годах у МВФ, были использованы непроизводительно. И сейчас для погашения задолженности приходится ограничивать в необходимом финансировании такие проекты, как строительство станций метро.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в ближайшее время Украина намерена провести переговоры с руководством МВФ по вопросам двустороннего сотрудничества. «Я поручил министру финансов (Юрию КОЛОБОВУ – УНИАН), он сейчас входит в курс дела, где-то в этом месяце поехать в Вашингтон и встретиться с новым руководителем миссии и приступить к обсуждению всех тех вопросов, которые есть в нашем сотрудничестве. Такая поездка, я думаю, осуществиться в ближайшее время», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 марта, Н.АЗАРОВ заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть фонду еще около 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.