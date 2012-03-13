Комитет СЕ констатирует промедление с медпомощью политзаключенным в Украине

Комитет по предупреждению пыток, негуманного или деградирующего поведения или наказания Совета Европы обеспокоен плохим обращением с оппозиционерами-заключенными в Украине.

Об этом говорится в обнародованном вчера предварительном заключении Комитета по итогам визита в Украине с 29 ноября по 6 декабря 2011 года.

В предварительном заключении отмечается, что делегация Комитета, в частности, изучила, как оказывалась медицинская помощь заключенным в Лукьяновском СИЗО бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и бывшему исполняющему обязанности министра оборони Валерию ИВАЩЕНКО.

“Делегация должна выразить свою обеспокоенность относительно всех трех выше перечисленных лиц, в частности, из-за значительных задержек в организации специализированного медицинского осмотра за пределами СИЗО”, - отмечается в предварительном заключении Комитета.

При этом делегация Комитета отметила, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.ИВАЩЕНКО получали только “симптоматическое лечение”.

“Вместе с тем, если их ситуация не улучшится в ближайшем будущем, желательным будет дополнительное вмешательство (такое, как инфильтрационная терапия, предоставление корсета или физиотерапии), при необходимости – в специализированном медицинском учреждении”, - отмечается в заключении Комитета по предупреждению пыток Совета Европы, подготовленном еще 6 декабря 2011 года.