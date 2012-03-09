Премьер-министр Израиля назвал примерные сроки удара по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью местному телевидению назвал примерные сроки возможного удара по Ирану, пишет "Гаарец".

По его словам, счет ведется на месяцы: "Мы не будем стоять с секундомером и ждать. Речь идет не о днях или неделях, но и не годах. Результатом [удара] должна стать ликвидация угрозы появления ядерного оружия в руках Ирана".

Премьер-министр отметил, что войны не хочет, но выразил сомнение в том, что дипломатические средства давления на Тегеран сработают. По его мнению, Израиль не имеет права на ошибку в этом вопросе: "Если мы поступим неправильно и не предотвратим получение Ираном ядерного оружия, кому мы будем объяснять свои действия? Историкам? Предыдущим поколениям и поколениям последующим, которые никогда не появятся на свет?" - цитирует Лента.ру.

Ранее министр обороны США Леон Панетта заявил, что, по его данным, Израиль может провести военную операцию против ядерных объектов Ирана в конце весны - начале лета текущего года.

Президент США Барак Обама призвал израильское руководство не спешить с войной и дать время санкциям. По его мнению, возможности мирного разрешения конфликта все еще не исчерпаны. Однако Нетаниягу, выступая в Вашингтоне, уже заявил, что времени практически не осталось, а все методы давления на Иран доказали свою неэффективность.