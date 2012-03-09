Азаров: произведения Шевченко способствуют углублению нашего понимания национального духа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что Тарас Шевченко по праву является гениальным вдохновителем государственного возрождения свободной Украины.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Украины к соотечественникам по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «для настоящих гениев время не измеряется датами, их идеи и творческие достижения находятся вне времени, они - бессмертны».

«Сегодня мы искренне отдаем наши сердца Великому поэту - Тарасу Григорьевичу Шевченко, 198-ю годовщину со дня рождения которого мы празднуем в этом году», - отметил премьер-министр.

«Хочу искренне со всей теплотой и уважением отметить, что все национально-культурные идеи, отраженные в произведениях Тараса Григорьевича Шевченко, способствуют углублению нашего понимания национального духа украинского народа», - подчеркнул Н.АЗАРОВ и выразил убеждение, что день рождения Кобзаря с уважением упоминается в каждой украинской семье.

По случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко премьер министр Украины Николай АЗАРОВ возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю в Киеве, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В церемонии также приняли участие народные депутаты, чиновники, представители киевской власти, общественные и культурные деятели.