Азаров: произведения Шевченко способствуют углублению нашего понимания национального духа
По случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко премьер министр Украины возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю в Киев
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что Тарас Шевченко по праву является гениальным вдохновителем государственного возрождения свободной Украины.
Об этом говорится в обращении премьер-министра Украины к соотечественникам по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «для настоящих гениев время не измеряется датами, их идеи и творческие достижения находятся вне времени, они - бессмертны».
«Сегодня мы искренне отдаем наши сердца Великому поэту - Тарасу Григорьевичу Шевченко, 198-ю годовщину со дня рождения которого мы празднуем в этом году», - отметил премьер-министр.
«Хочу искренне со всей теплотой и уважением отметить, что все национально-культурные идеи, отраженные в произведениях Тараса Григорьевича Шевченко, способствуют углублению нашего понимания национального духа украинского народа», - подчеркнул Н.АЗАРОВ и выразил убеждение, что день рождения Кобзаря с уважением упоминается в каждой украинской семье.
По случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко премьер министр Украины Николай АЗАРОВ возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю в Киеве, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
В церемонии также приняли участие народные депутаты, чиновники, представители киевской власти, общественные и культурные деятели.