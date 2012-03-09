НКЗУ: Тимошенко вошла в историю, как княгиня Ольга и Маруся Чурай

Народный комитет защиты Украины поздравил экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлию ТИМОШЕНКО с Международным женским днем.

«Искренне хотим поздравить Вас с Международным женским днем - 8 Марта. Праздником, когда каждый настоящий мужчина обязан засвидетельствовать свою любовь и уважение к женской красоте, мудрости и жертвенности. Именно отношение к женщинам делает нас настоящими мужчинами», - говорится в поздравлении, сообщили УНИАН в пресс-службе партии« Батькивщина».

В НКЗУ убеждены, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня для всего мира является «символом несокрушимой и сильной женщины, способной противостоять диктаторам, последовательно и твердо бороться за демократию, свободу и достойную европейскую жизнь нашего народа».

Также в Народном комитете защиты Украины уверены, что имя Ю.ТИМОШЕНКО в отечественной истории будет стоять рядом с великими украинками, такими, как княгиня Ольга, Маруся Чурай, Леся Украинка, Елена Телига, Михайлина Коцюбинская и многими другими, которые в сложные времена для нашей нации брали на себя ответственность и клали свою жизнь и свободу на алтарь великой идеи.

«Поэтому в День женского праздника желаем Вам крепкого здоровья, несокрушимости духа и твердой веры в то, что демократическая, европейская, истинная Украина с Вами», - говорится в поздравлении в адрес Ю.ТИМОШЕНКО, которое подписали от имени Народного комитета защиты Украины Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Юрий ЩЕРБАК, Богдан ГОРЫНЬ, Юрий МУШКЕТИК и Юрий ДОРОШЕНКО.