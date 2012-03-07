Наливайченко: легитимность выборов без Тимошенко и Луценко - под сомнением

Без участия лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, которые сейчас находятся за решеткой, в будущих парламентских выборах их легитимность будет очень сомнительной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, выступая в парламенте Канады на слушаниях, посвященных украинско-канадским отношениям.

Политик осудил репрессии против Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, он отметил важность объединения представителей оппозиции в одном избирательном списке.

«Те, кто выступают против объединения оппозиции, либо ошибаются, либо сознательно обманывают людей», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик призвал правительство и правозащитные организации Канады направить наблюдателей на парламентские выборы 2012 года в Украине.

По его словам, политическое и институциональное объединение оппозиции даст едва ли не единственный шанс для изменения ситуации в Украине и смены режима действующего президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Для того, чтобы получить демократическое большинство в Верховной Раде, нам нужно скоординировать свои действия в рамках совместных избирательных штабов в Киеве и в регионах и обеспечить действенный контроль над избирательным процессом: не допустить фальсификаций, а если это станет невозможным, то вместе признать выборы нелегитимными», – заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также предложил план действий объединенной оппозиции: единый избирательный штаб - единый список кандидатов - парламентское большинство - новый Президент.

«Одной из важнейших задач оппозиции считаю не только сопротивление режиму ЯНУКОВИЧА, но и выработку целостного политического видения перспективы Украины – перспективы XXI века. Это способно сделать только новое поколение украинских политиков, которое приходит в нашем государстве», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.