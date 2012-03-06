На Азарова подали в суд за незнание государственного языка

18:59, 06 марта 2012
Политика
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Житель Лисичанска подал иск в Высший Административный Суд Украины

Житель Лисичанска (Луганская обл.) Виталий Шведов подал иск в суд с требованием отменить постановление Верховной Рады о назначении Николая Азарова премьер-министром. Об этом сообщает сайт "Лисичанск как он есть".

Согласно сообщению, иск подан 13 февраля в Высший Административный Суд Украины.

Причиной иска является несоответствие Азарова требованиям законодательства в части владения государственным языком.

Тиждень

 

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