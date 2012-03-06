Адвокат Иващенко заявляет: экспертизу для суда делали "левые" оценщики

Результаты оценки имущества Феодосийского судомеханического завода являются нелегитимными, поскольку они выполнены представителями общественной организации, а не уполномоченным специалистом по судебным экспертизам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня заявил адвокат бывшего временно исполняющего обязательства министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, комментируя сегодняшний допрос в судебном заседании ряда экспертов, производивших оценку имущества ФСМЗ.

«Из 4-х допрошенных экспертов только один является действительным судебным экспертом. Все остальные – это оценщики имущества ФГИ. Все эти оценщики никакого отношения к проведению судебных экспертиз не имеют, тем более, что они принимали участие в экспертизе как члены общественной организации (Всеукраинское общество экспертов-оценщиков), которое вообще не имеет права производить судебные экспертизы… Если хотя бы один эксперт не имеет регистрации Министерства юстиции, то все результаты экспертизы вызывают большое сомнение, - они явно нелегитимны и явно незаконны», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

В то же время, в ходе судебного заседания допрошенные эксперты заявили, что следователь Генпрокуратуры поставил им задание оценить стоимость имущества, а не целостного имущественного комплекса.

«Мы определяли отдельную стоимость отдельных имущественных единиц – объектов недвижимости, транспортных средств, технического оборудования», - сказали эксперты.

После их допросов председательствующим в судебном заседании судьей Сергеем ВОВКОМ было оглашено решение о перерыве в судебном заседании до 9.00 13 марта, после которого суд продолжит допрос экспертов, повторно вызвав тех лиц, которые, несмотря на направленные вызовы для явки в суд, не явились.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. К нему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.