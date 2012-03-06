16-я церемония вручения премии «Человек года - 2011»
24 марта в Киеве, в Национальном дворце искусств «Украина», состоится шестнадцатая торжественная церемония вручения премии «Человек года - 2011».
Начало – в 15.00.
Звездный состав участников Гала-концерта церемонии: Патрисия КААС, Сергей ЗАХАРОВ, Наталия КОРОЛЕВА, Вячеслав ДОБРЫНИН, Дмитрий ХАРАТЬЯН, Константин РИТТЕЛЬ-КОБИЛЯНСКИЙ, Андраник АЛЕКСАНЯН, Татьяна ОВСИЕНКО, КАМАЛИЯ, Маша СОБКО, Владимир ТКАЧЕНКО, Наталия БУЧИНСКАЯ, Петр ЧЕРНЫЙ.
Ведущие церемонии: Дмитрий ШЕПЕЛЕВ, Юрий ГОРБУНОВ и Григорий РЕШЕТНИК.
Церемонию «Человек года - 2011» открывает красная дорожка, которая начнется в 15.00 в НДИ «Украина». На звездную дорожку приглашены самые выдающиеся политические деятели, известные бизнесмены, звезды шоу-бизнес и спорта.
Аккредитация журналистов, операторов и фотографов будет проходить с 20 по 23 марта 2011 года с 13.00 до 18.00 в холле информагентства УНИАН (ул. Крещатик, 4).
Также аккредитоваться можно в офисе Генеральной дирекции программы «Человек года» по адресу: г. Киев, ул. Суворова, 19-а, оф. 2.
Для аккредитации необходимо при себе иметь паспорт гражданина Украины и журналистское удостоверение.
За справками обращайтесь в Генеральную дирекцию программы «Человек года».
Контактные телефоны дирекции:
(044) 280-98-84
т/ф (044) 280-10-93
nadya@ludinaroku.com.ua
info@ludinaroku.com.ua