На месте гибели Шухевича состоялся митинг-реквием

Сегодня во Львовской области состоялись мероприятия почтения памяти хорунжего генерала, главного командира УПА Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, в селе Белогорща возле Львова, на месте последнего боя и гибели Р.Шухевича руководство области и города, представители политических партий и общественных организаций возложили цветы к памятнику главнокомандующему УПА. Священники отслужили панихиду, также состоялся митинг-реквием памяти по трагически погибшему Р.Шухевичу.

Участие в торжественных мероприятиях приняли председатель Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК, председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ и Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ, а также руководители структурных подразделений облгосадминистрации, народные депутаты Украины Петр ПИСАРЧУК, Андрей ПАРУБИЙ, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, представители политических партий и общественных организаций Львовской области.

К участникам митинга обратились председатель Краевого братства УПА Олесь ГУМЕНЮК, сын генерала Романа Шухевича, Герой Украины Юрий ШУХЕВИЧ, О.ПАНЬКЕВИЧ.

В своем выступлении председатель облсовета, в частности отметил: «Сегодняшние мероприятия почтения памяти главного командира УПА, хорунжего генерала Романа Шухевича являются демонстрацией связи поколений и вечности идеалов, за которые боролся и погиб Роман Шухевич и тысячи бойцов Украинской повстанческой армии. Независимость Украины – это результат борьбы Романа Шухевича и его армии. Но за двадцать лет независимости украинская по форме Украина не стала украинской по содержанию. Украиной продолжают руководить последователи тех, кто ее оккупировал, кто уничтожал Шухевича и УПА».

Справка УНИАН. Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, председатель Секретариата Украинского главного освободительного совета Р.Шухевич погиб в бою 5 марта 1950 года в селе Белогорща.