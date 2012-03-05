Концерт Рико Санчеса во Дворце «Украина»

Во вторник, 6 марта, в столице, в Национальном Дворце искусств «Украина», состоится первый большой концерт Рико САНЧЕСА (Испания).

Первую гитару ему подарили родители на 10-летие. В возрасте 14 лет он стал самым молодым участником фольклорного ансамбля "KOCO Рацин" и начал гастролировать по Европе.

Его первые выступления на международных фестивалях народной музыки произвели незабываемое впечатление на молодого музыканта. Он мечтал о своем ансамбле. Мечта стала реальностью в организованной им группе TARTIF, где не только пел и играл на бас-гитаре, но и имел возможность исполнять свои первые песни. В возрасте 18-ти лет он записал свои первые композиции на студии, а два года спустя подписал свой первый контракт в Стокгольме (Швеция).

В возрасте 30 лет он изменил свое имя на Рико САНЧЕС (RICO SANCHEZ).

Музыкант начал сочинять песни в необычном стиле после того, как группа “Gipsy Kings” выпустила хит Rumba Catalan, ритмы которого заворожили Рико. В 1995 вышел его первый сольный альбом “Un Deseo”, а сингл “De Queen Eres” занял первую строчку во всех Македонских чартах на восемь недель. Этот успех в корне изменил судьбу музыканта и послужил толчком к организации гастрольных туров. Помимо нескончаемых гастролей в Польше “Rico Sanchez & The Gypsies” выступали на крупнейших летних фестивалях в Эстонии, Оффенбурге, участвовали в Новогодней вечеринке 2005 в Германии, в фестивале “Gypsies Festival Ciechocienek”. Этот концерт в прямой трансляции по польскому телевидению посмотрело более 10 миллионов зрителей. Именно на этих фестивалях сбылась мечта Рико – ему довелось несколько раз играть с кумирами своей юности «Gipsy Kings». Это подтолкнуло его к созданию новой концертной программы – «Gipsy Kings Party», в которую вошли самые известные песни. С этой программой Рико САНЧЕС с успехом гастролирует в Европе, России и странах СНГ, каждый раз оставляя поклонникам частичку своего таланта, теплоту зажигательного ритма и красоту незабываемого голоса.

Рико САНЧЕС везет в Украину интернациональный состав, собравший музыкантов из Македонии, Австрии, Испании. Много лет они гастролируют вместе и выступают на ведущих фестивалях во всем мире, пользуясь заслуженной популярностью. Еще бы! Кого может оставить равнодушным вступление сразу четырех гитар, работающих жестко в стиле фламенко. Не говоря уже о замечательной испанской мелизматике чуть хрипловатого голоса Рико САНЧЕСА. Такое диковато-страстное и по-мужски сдержанное цыганское латино обожают все, и каждый из нас пожалел, что не родился гордым испанцем, ну, или «джипси» - цыганом, работающим в стиле латино.

В игре Рико САНЧЕСА и его группы чувствуется настоящее мужское начало, объединившее цыганское латино акустических гитар с более современной джаз-роковой манерой бас-гитары и ударной установки. Их игра напоминает движение летящего локомотива. В его набирающем скорость движении пролетают страны, времена, люди, стили и жанры – в итоге, все мчится на немыслимой скорости, унося с собой все заботы и печали…

Сентиментальные, любвеобильные, яркие, страстные - музыка Рико САНЧЕСА по-сумасшедшему праздничная, бесшабашная. Они никого не оставят равнодушным. Они заставляют любить и страдать вместе с ними.

Начало концерта – в 19.00.

Стоимость билетов - 120-1200 грн.

Заказ билетов по телефону: (044) 247-23-03.