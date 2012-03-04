Томенко: встреча «Президент - лидеры всех фракций» - бессмысленна

Заместитель председатели Верховной Рады Украины, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай ТОМЕНКО считает, что проведение встречи в формате «Президент Украины – лидеры всех фракций парламента» не имеет никакого смысла.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

По словам вице-спикера, сейчас никаких официальных приглашений с Администрации Президента на такую встречу не поступало.

«Формат встречи у Президента при участии руководителей всех фракции не имеет никакого смысла и не нужен, потому что ничего не решает», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что дискуссии между руководителями фракций в ВР проходят систематически в стенах парламента и уже себя исчерпали.

«Представители фракций большинства не имеют мандата на принятие целого ряда решений, особенно в части выполнения требований Резолюции ПАРЕ относительно участия в выборах Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО», - сказал он.

Кроме того, прибавил Н.ТОМЕНКО, руководство большинства не уполномочено главой государства на принятие решений относительно пакета других принципиальных вопросов, в частности, касающихся внешней и внутренней политики. Он отметил, что именно поэтому, такой переговорный процесс в середине парламента между лидерами фракций зашел в тупик.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что именно поэтому оппозиция на настаивала на встрече Президента именно с руководством парламентской оппозиции. Кроме того, прибавил он, оппозиция четко озвучила перечень вопросов, которые должны быть обсуждены с Президентом, а сама встреча должна была транслироваться в прямом эфире.

«Наступило время общения без посредников. Тогда будет понятна позиция Президента, и будет понятной, кто не выполняет обязательства Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-служба Главы государства сообщила, что в рабочем графике Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на начало следующей пленарной недели работы Верховной Рады запланирована встреча с руководителями депутатских фракций, в том числе оппозиционных.

Следующая пленарная неделя в ВР состоится 13-16 марта.