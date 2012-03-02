Пресс-конференция «Перспективы евроинтеграции Украины: экспертный взгляд»

Во вторник, 6 марта, в 14:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы евроинтеграции Украины: экспертный взгляд».

В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты первого экспертного исследования, проведенного в рамках долгосрочной международной исследовательской программы Института Горшенина совместно с «Украинским журналом» (Прага) и изданием «Nowa Europa Wschodnia» (Краков). В ходе исследования были опрошены ведущие ученые, экономические эксперты, представители неправительственных организаций.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на пресс-конференцию:

1. Каковы основные угрозы демократии в Украине?

2. Перейдет ли Украина в ближайшие 2-3 года от политики многовекторности к единому официальному внешнеполитическому направлению?

3. Готовы ли украинцы к европейской интеграции?

4. Насколько интересна программа «Восточного партнерства» для Украины?

5. Поддержка каких стран Европейского Союза сегодня необходима Украине?

В пресс-конференции примут участие:

1. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования Института Горшенина;

2. Пётр АНДРУСЕЧКО, главный редактор «Украинского журнала» (Прага).

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