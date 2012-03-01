Кличко сознался, когда у него начинает болеть сердце

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО убежден в том, что фракция его политической силы в новом парламенте как минимум на треть будет состоять из женщин.

Об этом политик сообщил во время дискуссионного стола по вопросам гендерного равенства, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Мы стремимся, чтобы представительство женщин в будущей фракции было как в развитых странах - на меньше трети. Надеюсь, что мы вплотную приблизимся к этому показателю, - отметил В.КЛИЧКО. - Способствовать этому будет добровольный квотный принцип участия женщин в политической деятельности, который изначально зафиксирован в программе нашей партии. Считаем, что квоты - это реальный механизм предоставления женщинам больших возможностей для активного участия в общественно-политической жизни страны.

По словам В.КЛИЧКО, украинская женщина заслуживает значительно большего почета, внимания и поддержки, чем сегодня получает. Часто именно на женские плечи ложится груз материального обеспечения семьи в условиях экономического кризиса. По мнению политика, женщины в кризисных условиях сумели уберечь украинское общество от ценностного разрушения. При этом женщина и до сих пор ощущает на себе проявления гендерного неравенства – из-за более низкой по сравнению с мужчинами заработной платы, более высокого уровня безработицы, менее престижных должностей, а также - как следствие – более распространенного именно среди женщин явления трудовой миграции.

Для того чтобы изменить такую ситуацию, необходимо, чтобы женщины имели не декларативные, а реальные возможности участия в общественной и политической жизни страны. Опыт развитых стран свидетельствует: чем больше женщин в парламенте, в органах власти - тем больше внимания уделяется вопросам социального развития, медицины, образования, здорового образа жизни, сказал политик.

По словам В.КЛИЧКО, опыт показывает, что женщины-политики больше настроены отстаивать интересы своих избирателей и работать на благо общества. Поэтому цель политической партии «УДАР» - достичь достойного представительства женщин в руководящих партийных должностях. В качестве примера политик навел депутатскую фракцию «УДАРа» в Киевсовете, где 4 из 12 депутатов - женщины. «В центральном аппарате партии из семи руководителей департаментов трое - женщины, в областных организациях статистика тоже в пользу «слабого пола». Кроме того, мы начали процесс создания женской платформы, которая помогла бы женщинам-партийцам лучше защищать свои интересы», - отметил В.КЛИЧКО.

Лидер «УДАРа» убежден - представители демократического лагеря сегодня должны сделать все возможное, чтобы в стране, наконец, заработал принцип гендерного равенства. «Единственная сфера, где, по моему мнению, не нужны равные возможности женщин и мужчин - это бокс. Когда я смотрю женский бокс, и вижу, как женщины дерутся друг с другом, скажу честно – у меня начинает болеть сердце», - добавил В.КЛИЧКО.