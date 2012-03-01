Замгубернатора, которого облили кислотой, написал заявление об увольнении

Заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 48 от 1 марта) со ссылкой на председателя КОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

"Он написал заявление по собственному желанию. Сказал, что нашел другую работу. Какую - не спрашивал", - цитирует газета А.ПРИСЯЖНЮКА.

Издание также сообщает, что Ю.ЧИЖМАРЬ не посещает судебных заседаний по рассмотрению уголовного дела о покушении на его здоровье.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2011 года на Ю.ЧИЖМАРЯ напали в Киеве на улице Горького возле его дома. Неизвестный плеснул ему кислотой в лицо и скрылся. Через несколько дней милиция заявила, что задержаны исполнитель Дмитрий КОТОВ и заказчик, капитан милиции Назар ФЕСУН.

В подвале дома Д.КОТОВА нашли кислоту и фотографию Ю.ЧИЖМАРЯ. Мотив, по версии милиции, - любовный треугольник. Якобы Ю.ЧИЖМАРЬ отбил у Н.ФЕСУНА любимую де вушку, Александру П.

24 января 2012 года Голосеевский райсуд Киева начал рассматривать по сути дело о покушении на здоровье Ю.ЧИЖМАРЯ.