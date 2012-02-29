В ЕС заступились за Тейшейру, мол, замечания МИД - необоснованы

На официальном сайте Представительства Европейского Союза в Украине появилась реакция Маи КОЧИЯНЧИЧ, пресс-секретаря Высокого представителя ЕС Кэтрин ЭШТОН, на заявление МИД Украины относительно председателя Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ.

«С огромным разочарованием мы приняли во внимание комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины по поводу председателя Представительства Европейского Союза в Украине, Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ. Эти замечания являются неоправданным и необоснованным нападением на человеческую порядочность и профессионализм посла Пинту ТЕЙШЕРЫ. Мы категорически отклоняем их», - говорится в заявлении М.КОЧИЯНЧИЧ.

В то же время пресс-секретарь К.ЭШТОН отмечает: «Посол Пинту ТЕЙШЕЙРА и в дальнейшем имеет полное доверие Европейского Союза и поддержку Высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности - вице-президента Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН и Европейской службы внешнего действия».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в МИД Украины заявили, что с растущим удивлением наблюдают за публичными высказываниями посла ЕС в Украине, которые с каждым месяцем все меньше соответствуют тому, что по устоявшимся в международном общении традициям могут себе позволить дипломаты.

«От ситуации вокруг предстоящих выборов мэра города Киева до состояния инвестиционного климата в Украине – все то, что обычно является предметом обсуждения украинских граждан, политиков и экспертов, регулярно становится поводом для комментариев и оценок человека, в чьи официальные функции входит представлять дипломатические интересы интеграционного объединения иностранных государств.

Вопрос даже не столько в тональности высказывания посла ТЕЙШЕЙРЫ, сколько в том, что тот, кто был направлен в Украину как дипломат, и именно в таком качестве воспринимается и в Брюсселе, и в Киеве, самовольно стремится превратиться фактически в участника украинских внутриполитических процессов и публичного дискурса. Мы бы спокойно и даже с радостью наблюдали за «украинизацией» господина ТЕЙШЕЙРЫ, если бы его политологические оценки и суждения воспринимались украинскими гражданами и СМИ как его личное мнение, а не официальная позиция 27 стран-членов Европейского Союза», - сказано в переданном агентству УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно публичной деятельности посла ЕС в Украине.