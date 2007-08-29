”Одна группировка контролирует другую, чтобы та не лезла в бюджетную кассу”

Министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что сегодняшнее политическое противостояние подталкивает экономику Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.НИКОЛАЕНКО, "определенным образом политическое противостояние между двумя группировками, которое сегодня есть, подталкивает экономику". По мнению министра, на экономику положительно влияет то, что политические силы, которые конфликтуют, не позволяют друг другу использовать по собственному желанию бюджетные средства. "Одна группировка контролирует другую, чтобы та не углубилась в бюджетную кассу. Это противостояние, с одной стороны, вредит, а с другой стороны - не позволяет осуществлять "дерибан" государственных средств", - считает С.НИКОЛАЕНКО.

Министр также сказал, что во время такого противостояния стало легче проводить образовательные программы. "Мне в такой ситуации легче проводить какие-то образовательные программы. Я точно знаю, что при любом правительстве, под руководством ли ТИМОШЕНКО, или ПЕТРЕНКО, или ЯНУКОВИЧА, после выборов в первый год господдержка и финансирование таких программ будет в неприглядном состоянии", - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

Министр отметил, что пока политики договариваются, "здесь себя находят здравоохранение, культура и учителя".