Янукович определился со своим представителем в Крыму
20:44, 28 февраля 2012Политика
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Указ - на сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ представителем Президента в Автономной республике Крым.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Перед этим В.ЯНУКОВИЧ уволил В.ПЛАКИДУ с должности первого заместителя постоянного представителя Президента Украины в АРК.
Также В.ЯНУКОВИЧ отменил решение о назначении В.ПЛАКИДЫ и.о. представителя Президента в Крыму.
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