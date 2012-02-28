Янукович определился со своим представителем в Крыму

20:44, 28 февраля 2012
Политика
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Указ - на сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ представителем Президента в Автономной республике Крым.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Перед этим В.ЯНУКОВИЧ уволил В.ПЛАКИДУ с должности первого заместителя постоянного представителя Президента Украины в АРК.

Также В.ЯНУКОВИЧ отменил решение о назначении В.ПЛАКИДЫ и.о. представителя Президента в Крыму.

 

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