Попов обещает обновить общественный транспорт

Обновление парка автобусов и троллейбусов - один из первых шагов городской власти в рамках реализации программы модернизации системы общественного транспорта. Об этом, как сообщает пресс-служба, заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время осмотра нового подвижного состава в автобусном парке № 6 КП «Киевпастранс».

«Мы начали процесс интенсивного обновления общественного транспорта. Буквально за 7-10 дней на маршруты выйдет более 100 единиц нового подвижного состава. И это только первый этап. В течение следующих трех месяцев Киев получит еще около 300 единиц техники. Всего мы планируем выпустить на линии 400-450 новых автобусов и троллейбусов», - рассказал Александр Попов.

Он отметил, что на этом программа модернизации общественного транспорта не завершится. Так, по словам главы КГГА, сегодня силами киевских предприятий производится 6 новых трамваев, а уже через 4-5 месяцев городская власть планирует получить около 20 трамваев столичного производства.

«2012 год - год позитивных сдвигов в развитии коммунального общественного транспорта. Мы выводим сферу пассажирских перевозок на более высокий уровень», - добавил Александр Попов.

Напомним, что уже в начале марта маршрутами общественного транспорта начнут курсировать 74 новых автобуса и 31 троллейбус, которые коммунальное предприятие «Киевпастранс» приобрело за кредитные средства ЕБРР. Увеличить количество подвижного состава в первую очередь планируют на наиболее социально важных маршрутах.