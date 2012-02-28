Нардеп от КПУ: Победа ПР на выборах - худшее, что ждет Украину

Коммунисты уверены, что возможная победа Партии регионов на предстоящих парламентских выборах «будет самым плохим, что ждет Украину».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Компартии Украины Николай КРАВЧЕНКО.

«Исходя из политической и экономической ситуации в стране, исходя из того, каким образом и в пользу кого проводятся реформы, победа Партии регионов на парламентских выборах будет самым плохим, что ждет Украину», - сказал народный депутат.

Он высказал надежду, что люди поддержат кандидатов в депутаты от КПУ и не допустят фальсификаций на выборах.

«Компартия хотела бы победить, и мы делаем все возможное, чтобы победить. Может быть, если не самим, то в составе с другими партиями левого движения, хотя его и нет, - сказал Н.КРАВЧЕНКО. - Сегодня на левом крыле нет партий, кроме коммунистов, которые могли бы мощно противостоять Партии регионов на выборах… Если только народ этого захочет».

По его словам, «в конце концов, мы не сможем решить эту проблему, если люди или продадут свой голос, или будут участвовать в фальсификациях, или не придут голосовать, тогда Партия регионов полностью победит и сядет на трон, как положено».

«Выбор за народом. Мы делаем все возможное, чтобы народ понял: дальше терпеть нельзя, нужно менять ориентиры», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

Он также отметил, что КПУ поддерживает пропорциональную систему выборов. Депутат считает, что только «в связи с теми проблемами, которые возникли у правящей партии, им и нужна «мажоритарка».