Регионалы нашли кандидатуру на место Карпачевой
Претендент дала пресс-конференцию
|Валерия ЛУТКОВСКАЯ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Ко мне обратилась группа народных депутатов из фракции Партии регионов», - сказала В.ЛУТКОВСКАЯ, заметив, что перечислять, кто именно сделал это предложение, нецелесообразно.
По словам В.ЛУТКОВСКОЙ, она не проводила с парламентскими фракциями никаких консультаций, поскольку не считает, что это будет полезным, пока ее кандидатура не будет внесена на рассмотрение ВР, а проводить консультации в индивидуальном порядке также не считает целесообразным.
Объясняя, почему она согласилась баллотироваться на должность Омбудсмена, В.ЛУТКОВСКАЯ отметила, что поняла для себя, что деятельность в этой должности отвечает ее отношению к жизни и подходу к защите прав человека.
«Моему отношению к жизни больше отвечает должность Уполномоченного по правам человека. К сожалению, в должности Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека полностью реализовать свое желание помогать защите прав человека невозможно в полной мере», - сказала она.
Говоря о своем виденье работы в новой ипостаси, В.ЛУТКОВСКАЯ заметила, что ей кажется, что, кроме рассмотрения жалоб граждан, у Уполномоченного ВР должна быть контролирующая функция, в первую очередь, возможность анализировать жалобы, которые поступают от граждан на нарушение их прав теми или иными государственными институтами, и как часто в тех или иных государственных институтах происходит нарушение прав людей.
Кроме того, В.ЛУТКОВСКАЯ считает, что Омбудсмен должен способствовать, помимо прочего, разрешению конфликтов между гражданами и государством. В то же время, она убеждена, что у Уполномоченного ВР по правам человека должна быть функция, в определенном смысле, реформатора.
В.ЛУТКОВСКАЯ выразила надежду на то, что повысить эффективность работы Омбудсмена можно при активном сотрудничестве с общественными правозащитными организациями.
По ее словам, в частности, с помощью этих организаций можно провести паспортизацию и мониторинг региональных зон, где чаще возникают конфликтные ситуации между гражданами и государственными институтами.
Как сказала В.ЛУТКОВСКАЯ, она уже заручилась поддержкой со стороны ряда общественных правозащитных организаций.
Она также сообщила, что в случае утверждения ее кандидатуры на должность Уполномоченного ВР по правам человека она уволится с должности правительственного уполномоченного. «Закон об Уполномоченном ВР по правам человека не предусматривает какого-либо совместительства, поэтому совместительства никакого не будет – я уйду с должности правительственного уполномоченного», - заверила В.ЛУТКОВСКАЯ.
На вопрос, известны ли ей другие кандидатуры на должность Омбудсмена, она ответила, что из СМИ знает лишь о кандидатуре сопредседателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА, которую выдвинула фракция "БЮТ-Батьківщина".
В.ЛУТКОВСКАЯ сказала: «Я сейчас нахожусь в очень неудобной ситуации, поскольку с Евгением Ефимовичем ЗАХАРОВЫМ у нас дружеские связи на протяжении 10-15 лет и налаженное сотрудничество, в том числе с Хельсинским союзом. Поэтому сотрудничество наше налажено уже и, надеюсь, будет продолжаться».