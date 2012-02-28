Регионалы нашли кандидатуру на место Карпачевой

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ заявляет, что быть кандидатом на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека ей предложили народные депутаты от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Ко мне обратилась группа народных депутатов из фракции Партии регионов», - сказала В.ЛУТКОВСКАЯ, заметив, что перечислять, кто именно сделал это предложение, нецелесообразно.

По словам В.ЛУТКОВСКОЙ, она не проводила с парламентскими фракциями никаких консультаций, поскольку не считает, что это будет полезным, пока ее кандидатура не будет внесена на рассмотрение ВР, а проводить консультации в индивидуальном порядке также не считает целесообразным.

Объясняя, почему она согласилась баллотироваться на должность Омбудсмена, В.ЛУТКОВСКАЯ отметила, что поняла для себя, что деятельность в этой должности отвечает ее отношению к жизни и подходу к защите прав человека.

«Моему отношению к жизни больше отвечает должность Уполномоченного по правам человека. К сожалению, в должности Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека полностью реализовать свое желание помогать защите прав человека невозможно в полной мере», - сказала она.

Говоря о своем виденье работы в новой ипостаси, В.ЛУТКОВСКАЯ заметила, что ей кажется, что, кроме рассмотрения жалоб граждан, у Уполномоченного ВР должна быть контролирующая функция, в первую очередь, возможность анализировать жалобы, которые поступают от граждан на нарушение их прав теми или иными государственными институтами, и как часто в тех или иных государственных институтах происходит нарушение прав людей.

Кроме того, В.ЛУТКОВСКАЯ считает, что Омбудсмен должен способствовать, помимо прочего, разрешению конфликтов между гражданами и государством. В то же время, она убеждена, что у Уполномоченного ВР по правам человека должна быть функция, в определенном смысле, реформатора.

В.ЛУТКОВСКАЯ выразила надежду на то, что повысить эффективность работы Омбудсмена можно при активном сотрудничестве с общественными правозащитными организациями.

По ее словам, в частности, с помощью этих организаций можно провести паспортизацию и мониторинг региональных зон, где чаще возникают конфликтные ситуации между гражданами и государственными институтами.

Как сказала В.ЛУТКОВСКАЯ, она уже заручилась поддержкой со стороны ряда общественных правозащитных организаций.

Она также сообщила, что в случае утверждения ее кандидатуры на должность Уполномоченного ВР по правам человека она уволится с должности правительственного уполномоченного. «Закон об Уполномоченном ВР по правам человека не предусматривает какого-либо совместительства, поэтому совместительства никакого не будет – я уйду с должности правительственного уполномоченного», - заверила В.ЛУТКОВСКАЯ.

На вопрос, известны ли ей другие кандидатуры на должность Омбудсмена, она ответила, что из СМИ знает лишь о кандидатуре сопредседателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА, которую выдвинула фракция "БЮТ-Батьківщина".

В.ЛУТКОВСКАЯ сказала: «Я сейчас нахожусь в очень неудобной ситуации, поскольку с Евгением Ефимовичем ЗАХАРОВЫМ у нас дружеские связи на протяжении 10-15 лет и налаженное сотрудничество, в том числе с Хельсинским союзом. Поэтому сотрудничество наше налажено уже и, надеюсь, будет продолжаться».