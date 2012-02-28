Кто главный в донецкой оппозиции?

В Донецкой области главой предвыборного штаба оппозиционных сил избран народный депутат Украины (фракция Блока «Наша Украина-Народная Самооборона») Юрий ГРЫМЧАК.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Донецкой областной партийной организации «Батьківщина» Алла РУРА. По ее словам, решение об избрании Ю. ГРЫМЧАКА на эту должность «было вынесено на уровне Киева».

А.РУРА отметила, что он в минувшую субботу присутствовал на 14-й отчетно-выборной конференции Донецкой областной парторганизации «ВО «Батькивщина», куда был приглашен.

Выступая перед участниками иконференции, Ю.ГРЫМЧАК выразил уверенность, что «на будущих парламентских выборах победит справедливость».

«Ни одна статистика не прогнозирует лидерства Партии регионов, кроме их самих. Люди на стороне альтернативных сил. Но ясно, что регионалы будут биться до последнего, и в последнюю очередь будут руководствоваться демократическими принципами. Поэтому наша главная задача – защитить выбор украинцев от фальсификаций», - сказал руководитель предвыборного штаба оппозиционных сил Донецкого региона.