"Свобода" требует не отдавать лавру Москве

В Кременце Тернопольской области представители районной организации ВО «Свобода» инициировали сбор подписей под обращением к Президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру Украины относительно недопущения приватизации Почаевской лавры.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», в обращении содержится требование не допустить передачи Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным пресс-службы, параллельно со сбором подписей против передачи Лавры священники УПЦ Московского патриархата начали сбор подписей в поддержку приватизации.

«При этом священники вводят людей в заблуждение, убеждая прихожан, что якобы «националисты» хотят превратить Лавру в музей и запретить проводить там богослужения. Активисты ВО «Свобода» ведут разъяснительную работу среди прихожан разных конфессий по этому поводу под девизом «Не музей, а для Кирилла мавзолей!», – сообщили в пресс-службе областной организации ВО «Свобода».

Кроме того, фракции ВО «Свобода» в Кременецком районном, Почаевском и Кременецком городских советах планируют внести в повестку дня очередных сессий обращения к Президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру Украины относительно недопущения принятия законопроекта, который позволит приватизировать Почаевскую лавру.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля председатель областной организации «Наша Украина» Петр МАНДЗИЙ во время сессии Тернопольского городского совета сообщил, что священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата, вводя в заблуждение верующих, проводят сбор подписей за приватизацию Почаевской лавры.

«Священники Московского Патриархата во время проповеди говорят верующим, что якобы националисты хотят закрыть Почаевскую лавру, сделать из нее памятник архитектуры, после чего там прекратят богослужения. А затем предлагают людям подписываться против запрета богослужений в лавре. Тогда как вверху на документе, который подписывали люди, написано «Сбор подписей за приватизацию Почаевской Свято-Успенской лавры», – рассказал П.МАНДЗИЙ.

Он сообщил, что такие факты зафиксированы в Кременецком районе, в частности в селах Крыжи, Лидыхов, Бережцы, и призвал правоохранительные органы провести проверку по поводу введения в заблуждение людей.