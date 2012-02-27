Защита Луценко обжалует приговор

Защита экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО обжалует приговор, как только получит на руки полный текст судебного решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после завершения судебного заседания сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ. (УНИАН: Ю.ЛУЦЕНКО приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.)

«Как только получим на руки судебное решение в печатном виде, мы сразу же подадим апелляцию», - сказал он, отметив, что согласно решению суда, на это отведено 15 суток с момента оглашения приговора.

Комментируя непосредственно приговор экс-министру, А.БАГАНЕЦ отметил, что он был абсолютно ожидаемым. «Я, честно говоря, другого не ожидал. Единственное, что меня интересовало как специалиста – каким образом суд будет обосновывать свою позицию для того, чтобы вынести обвинительный приговор ЛУЦЕНКО», - сказал он.

При этом он отметил, что когда услышал из приговора, что суд основывает свою позицию на основании показаний лиц, предоставивших их на досудебном следствии, которые в суд не явились, а их неявку суд признал уважительной и воспользовался их показаниями, данными на досудебном следствии, «для меня все стало понятным – что никто не будет учитывать то, что было получено в ходе судебного следствия».