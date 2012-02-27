Канадские врачи определили состояние Тимошенко как неудовлетворительное

Канадские врачи, принимавшие участие в международной медицинской комиссии по обследованию экс-премьер-министра, заявляют о необходимости проведения Юлии ТИМОШЕНКО конфиденциального анализа крови и токсикологической экспертизы.

"Я считаю, что ей нужно провести конфиденциальный анализ крови и токсикологическую экспертизу. Несмотря на то, что у канадской команды было оборудование для проведения анализов, которое могло выдать результаты немедленно, украинская власть отказалась разрешить его использование, заявляя, что мы нарушим несколько законов, что может привести к уголовному преследованию", - говорится в заявлении доктора Питера КУЙТАНА, распространенном в Канаде, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, доктор Кристин ДЕРЖКО выразила благодарность правительству Канады за его решительную позицию на международной арене относительно дела Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая потребности, касающиеся ее здоровья. "Мы гордимся этим. Канадское правительство через Министерство иностранных дел не тратило попусту время и приложило все возможные усилия для организации канадской гуманитарной команды. Госпожа ТИМОШЕНКО попросила нас выразить ее искреннюю благодарность правительству Канады за эту инициативу", - отметила она.

"Как мы увидели, все попытки представителей украинской власти запугать госпожу ТИМОШЕНКО провалились. Им это не удалось. Она решительно заявила, что согласно украинским законам, она имеет право на медицинскую помощь и на личный выбор врача. При чем каждый раз она цитировала статьи, которые доказывают ее позицию", - добавила канадский врач.

Канадские врачи также констатировали неудовлетворительное состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. "В начале и в конце нашего отчета мы определяем общее состояние здоровья госпожи ТИМОШЕНКО как неудовлетворительное. Украинские врачи согласились, что это лучше всего переводится на английский как "severely disabled", - говорится в заявлении канадских врачей.

В заявлении членов независимой делегации врачей Кристин ДЕРЖКО, Джоржа РЕВА и Питера КУЙТАНА также сообщается, что все запросы СМИ, которые сейчас поступают относительно канадской делегации врачей, будут направляться через Министерство иностранных дел Канады или через Конгресс украинцев Канады.