Адвокат Тимошенко обращает внимание на то, как выглядят прокуроры Луценко

В украинской сети Интернет ограничен доступ ко всем ресурсам, которые анонсировали прямую трансляцию из Печерского районного суда Киева, где сегодня объявляется приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, доступ ограничен к веб-странице гражданского движения «Народная самооборона», а также какое-то время не открывалась страница украинской службы радиостанции «Свобода».

Телеканал ТВі, который не получил разрешения на осуществление прямой трансляции из зала заседания суда, продемонстрировал запись начала объявления приговора. Судебный приговор по очереди объявляют все члены судебной коллегии, которые рассматривали в суде дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ, комментируя эти записи, сказал, что события в суде не выглядят убедительно с точки зрения правосудия. «Судьи не уверены в том, что оглашают. Судья ВОВК и другие судьи, которые, кстати, находятся в пятилетнем судейском испытательном сроке, они будут еще проходить свое переутверджение в Верховной Раде, не выглядят судьями», - сказал он.

«Я также обратил внимание на то, как выглядят прокуроры. Эти прокуроры также войдут в историю, позорную историю прокуратуры. Потому что выбор есть у каждого. Если тебя принуждают к незаконным действиям, каждый может уйти в отставку, но если ты поддался страху, тогда ты делаешь свой выбор. Этим прокурорам в будущем будет трудно объяснять в профессиональных кругах, каким образом они применили нормы Уголовного кодекса в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, ст. 364 и 365», - сказал Н.СИРЫЙ.