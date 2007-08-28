Черновецкий предлагает внести Тимошенко в Книгу рекордов Гиннеса

Мэр Киева Леонид Черновецкий через газету «Вечерний Киев» обратился в «Книгу рекордов Гиннеса» с просьбой зарегистрировать самую дорогую в мире рекламную кампанию во время выборов, учитывая то количество рекламных площадей в Киеве, которые законно и незаконно использует Тимошенко с целью попасть в новый парламент. Об этом Киевскому порталусообщили в пресс-службе КГГА.

«Я, как гражданин Украины, возмущен таким нахальным использованием народных денег и думаю, что Тимошенко является одной из самых богатых людей Украины. Если Тимошенко не попадет в парламент, то пусть хоть попадет в «Книгу рекордов Гиннеса», - заявил Леонид Черновецкий.