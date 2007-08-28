Костенко знает как назвать будущую партию Ющенко

Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что уже есть рабочее название единой партии демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Тернополе он сказал: “Мы его (название) уже согласовали с Рухом (Народным рухом Украины - УНИАН), что при объединении двух наших партий в одну единую партию она будет называться “Украинская народная партия Рух”.

По словам Ю.КОСТЕНКО, эта партия будет продолжать традиции, с которых начиналась украинская Независимость.

Он также отметил, что в Министерстве юстиции фактически зарегистрированы все названия, которые можно было бы использовать для единой национал-демократической партии. “ЛУЦЕНКО предлагал назвать наш мегаблок “Союз демократических сил”, но оказалось, что это название уже зарегистрировано. “Наша Украина” - это скорее название проекта, объединительного проекта, а не партии. Потому названия “Украинская народная партия” и “Рух” должны фигурировать, потому что других названий уже просто нет”, - считает лидер УНП.

Ю.КОСТЕНКО не исключил, что не все партии, входящие в блок “Наша Украина - Народная самооборона” войдут в единую объединенную партию, которую планируют создать после выборов.

По его мнению, эта партия не всех будет устраивать по идеологическим соображениям. При этом Ю.КОСТЕНКО заверил, что УНП и НРУ не просто будут инициировать процесс создания единой мощной партии, но и доведут этот процесс до логического завершения.