Могилев нахамил Кужель на сессии Крымского парламента

Словесная перепалка произошла сегодня между председателем Совета министров Крыма, бывшим главой МВД Анатолием МОГИЛЕВЫМ и депутатом Крымского парламента Александрой КУЖЕЛЬ на сессии Верховного совета Крыма при обсуждении вопроса о назначении выходца из Донецкой области Михаила СЛЕПАНЕВА начальником Главного управления МВД в АРК.

Как передает корреспондент УНИАН, А.КУЖЕЛЬ заявила, что ей не понятно, почему Совмин относится к Верховному совету Крыма «как к статистам», и попросила пояснить, почему был освобожден от должности Сергей РЕЗНИКОВ, руководившей милицией региона около полугода. А.КУЖЕЛЬ также возмутилась засильем «донецких» в Крыму.

А.МОГИЛЕВ назвал М.СЛЕПАНЕВА профессионалом, а ротацию в органах МВД нормальным явлением. При этом крымский премьер заявил, что А.КУЖЕЛЬ занимается популизмом. «Вас волнует то крымская земля, то угодья охотничьи, то еще что-то! Дадим вам в степном Крыму гектарик земли, будете платить арендную плату, выращивайте коров, овец, коз и перестаньте заниматься пиаром», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Под конец сессии А.МОГИЛЕВ решил еще раз обратиться к А.КУЖЕЛЬ и с трибуны заявил, что ее оппозиционное поведение объясняется возрастом. «Я понимаю, в вашем возрасте у женщин определенные есть проблемы с психоэмоциональным состоянием», - сказал А.МОГИЛЕВ. Это возмутило А.КУЖЕЛЬ. «Извинитесь немедленно! Вы не офицер, вы швондер!», - прокричала А.КУЖЕЛЬ, но А.МОГИЛЕВ проигнорировал ее требование.

Свое некорректное поведение в отношении А.КУЖЕЛЬ журналистам А.МОГИЛЕВ объяснил тем, что она поставила его на второе место после крымского спикера - Владимира КОНСТАНТИНОВА.

«Она сказала, что я не первое, а второе лицо. Нет в Крыму ни первого, ни второго лица! Работает единая команда.», - сказал А.МОГИЛЕВ.