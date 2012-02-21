Мирошниченко поведал, как оппозиции «стоит разговаривать с Януковичем»
В приглашении увидел ультиматум
Приглашение оппозицией президента Виктора Януковича к разговору было ультиматумом и намеком на оскорбление.
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала, комментируя инициативу оппозиции о встрече с президентом.
Отвечая на вопрос, имеет ли шанс оппозиция на такую встречу, он заявил: "Безусловно".
"Единственное, что меня лично немного удивило, если хотите: разве это правильный стиль разговора с президентом? Или даже приглашение к разговору в формате ультиматума и такого-то намека на обиду", - отметил представитель Януковича.
"Я думаю, что по стилистике оппозиции не столько нужна эта встреча, сколько требуется такая дискуссия, или этакий вызов. Я не думаю, что это тот формат, в котором они должны были действовать, если бы хотели обсудить проблему", - добавил "регионал".
Как известно, фракция БЮТ требует встречи с президентом Виктором Януковичем для обсуждения действий по реализации резолюции ПАСЕ.
Комментируя выполнение рекомендаций ПАСЕ, Мирошниченко заявил, что "президент поручил своей администрации, в том числе и у меня есть определенные поручения, по этой резолюции".