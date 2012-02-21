Мирошниченко поведал, как оппозиции «стоит разговаривать с Януковичем»

Приглашение оппозицией президента Виктора Януковича к разговору было ультиматумом и намеком на оскорбление.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала, комментируя инициативу оппозиции о встрече с президентом.

Отвечая на вопрос, имеет ли шанс оппозиция на такую ​​встречу, он заявил: "Безусловно".

"Единственное, что меня лично немного удивило, если хотите: разве это правильный стиль разговора с президентом? Или даже приглашение к разговору в формате ультиматума и такого-то намека на обиду", - отметил представитель Януковича.

"Я думаю, что по стилистике оппозиции не столько нужна эта встреча, сколько требуется такая дискуссия, или этакий вызов. Я не думаю, что это тот формат, в котором они должны были действовать, если бы хотели обсудить проблему", - добавил "регионал".

Как известно, фракция БЮТ требует встречи с президентом Виктором Януковичем для обсуждения действий по реализации резолюции ПАСЕ.

Комментируя выполнение рекомендаций ПАСЕ, Мирошниченко заявил, что "президент поручил своей администрации, в том числе и у меня есть определенные поручения, по этой резолюции".

Украинская правда