Лидеру «афганцев», которые встали спиной к Януковичу, предложили уехать из страны

Лидеру Всеукраинской общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» (НКН) Александру КОВАЛЕВУ, который организовал сентябрьские выступления афганцев возле парламента, а недавно во время возложения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ цветов, члены НКН повернулись к нему спиной, сотрудники правоохранительных структур предложили уехать из страны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил сам А.КОВАЛЕВ.

«Через день после возложения цветов и нашего поступка НКН в компанию, соучредителем которой я был до недавнего времени, пришла налоговая. Там провели пять обысков. Меня предупредили, что с самого верха дана команда закрыть все хозяйствующие структуры, если ее учредители связаны с НКН и могут поддерживать НКН», - сообщил он.

По словам А.КОВАЛЕВА, еще двух предпринимателей, в том числе и из Донецкой области, которые сочувствуют организации, вызвали в МВД и «жестко профилактировали, угрожали фактически».

«Кроме того, мне сказали, что МВД дана команда искать любую компрометирующую меня информацию. А сегодня мне прямо сказали старые знакомые сотрудники МВД, что мне лучше уехать из страны. Сказали, что на меня дана команда «фас», - отметил А.КОВАЛЕВ.

Также лидер общественной организации сообщил, что за ним постоянно ездит чья-то машина, всех, кто заходит в офис НКН в Киеве, фотографируют, телефоны прослушиваются.

По мнению А.КОВАЛЕВА, цель подобного прессинга — «раздавить» движение ветеранов-афганцев в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля члены ВОО "Никто кроме нас" повернулись спиной к В.ЯНУКОВИЧУ, когда он возлагал цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Киеве по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана.

В ото же день заместитель председателя правления ВОО "Никто кроме нас" Владимир СЕРДЮК заявил, что представители НКН повернулись спиной к власти, которая уже давно повернулась спиной к воинам-афганцам.