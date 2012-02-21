Яценюк подозревает, что Янукович формирует военную хунту

Оппозиция требует немедленной встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

Он сказал: «Два года войны власти с народом, два года войны власти с оппозицией, два года бедности и безработицы, два года безраздельной власти, два года безнадежности и два года борьбы с Украиной и со всем украинским».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что оппозиция требует, чтобы Президент встретился с оппозиционными силами, и «чтобы мы обсудили не будущее власти, а будущее Украины и будущее нашего государства».

«Мы требуем ответа на следующий вопрос: каким образом Президент Украины будет выполнять резолюцию ПАСЕ относительно освобождения и участия в выборах Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других политических заключенных», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в повестку дня заседания парламента в пятницу, 24 февраля, большинство внесло вопрос приватизации газотранспортной системы Украины, поэтому оппозиция требует от В.ЯНУКОВИЧА ответа на вопрос: «Какие переговоры ведутся с Россией? Что мы опять сдаем нашим российским партнерам? На каких условиях будет снижена цена на газ? Что отвечает ЯНУКОВИЧ новой-старой российской власти относительно участия Украины в Таможенном союзе и, вероятно, в военной организации под названием ВДКБ?».

Также оппозиция требует от Президента ответа на вопрос: «Когда Украина подпишет соглашение с Европейским Союзом о политической ассоциации и экономической интеграции?».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что последние кадровые назначения «говорят о том, что в Украине формируется военная хунта, замешенная на крупном капитале Партии регионов».

По его словам, в связи с этим есть вопрос к В.ЯНУКОВИЧУ: «собираетесь ли вы, господин Президент, вводить чрезвычайное положение в стране?».

«Вы утверждаете об экономическом росте. Когда будут повышены пенсии, заработные платы для учителей и врачей, когда будут увеличены дотации, когда украинцы получат благосостояние, а не вы будете пользоваться этим благосостоянием?» - заявил А.ЯЦЕНЮК, обращаясь в выступлении к В.ЯНУКОВИЧУ.

По его убеждению, должен состояться конструктивный разговор, и «это будет политический и мужской разговор. Мы ждем ответа от ЯНУКОВИЧА».