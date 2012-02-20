Нардеп предлагает выход из ситуации, когда мест в садиках не хватает

Народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О выплатах компенсации в случае недостатка места в детском саду» (р/н 10083), который предполагает выплату материальной компенсации родителям, или заменяющим их лицам, дети которых не обеспечены местами в детских садах.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, законопроектом предлагается установить размер компенсации из средств местных бюджетов на уровне одной минимальной зарплаты на месяц на одного ребенка. Порядок выплаты компенсации предлагается установить Кабинету министров Украины.

По словам авторов законопроекта, такая выплата позволит частично компенсировать родителям, чьи дети не обеспечены местами в детсадах, расходы, связанные с исполнением указанных функций и соответствующими ограничениями в трудовой деятельности.

Также подобная компенсация предоставит родителям дополнительную возможность для оплаты обучения ребенка в частном детском саду или для найма няни. Кроме того, необходимость выплачивать материальную компенсацию будет стимулировать органы местной власти и местного самоуправления к более активному поиску путей решения проблемы с обеспечением детей местами в детсадах, – сказано в пояснительной записке к законопроекту.