В Кировограде объяснили, почему не работает центр, открытый Януковичем

Кировоградский перинатальный центр, открытый Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 31 января, полноценно заработает с этой недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания в облгосадминистрации заявил заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей НИКОЛАЕНКО, комментируя информацию СМИ о том, что торжественно открытый Президентом центр в Кировограде закрыли до 20 марта из-за недостатков ремонта и технического оснащения центра.

А.НИКОЛАЕНКО назвал эту информацию безосновательной.

По его словам, сейчас в центре, как и на любом объекте строительства, ликвидируются недостатки, тестируется новая аппаратура.

«Мы не можем принимать детей, не проверив оборудования. Но информация о неготовности перинатального центра – безосновательна. Есть понимание, кто и зачем это делает, но нужно на это реагировать», - заявил А.НИКОЛАЕНКО.

Он отметил, что руководство областной больницы, на базе которой расположен перинатальный центр, не доработало вопрос с финансированием заведения.

«Организационные выводы уже сделаны. На сессии областного совета 17 февраля депутаты пересмотрели бюджет и внесли необходимые дополнения, а главный врач областной больницы уволен с занимаемой должности. Могу заявить, что центр полноценно будет работать с этой недели», - отметил вице-губернатор.

*** Сегодня несколько Интернет-изданий распространили информацию о том, что торжественно открытый 31 января 2012 года при участии В.ЯНУКОВИЧА перинатальный центр в Кировограде закрыли до 20 марта. Среди причин закрытия, со ссылкой на анонимных врачей, назывались недостатки ремонта и технического оснащения центра.

«Так, в частности, внутри помещения обваливается штукатурка, которую спешно наносили перед открытием заведения, не подается кислород в кислородные аппараты, а когда начинает работать техника – исчезает свет. В палатах невозможно пребывание младенцев, поскольку температура воздуха не поднимается выше 15 градусов. Кроме того, есть проблема с укомплектованностью кадрами, в частности, в открытом 31 января центре до сих пор нет детского анестезиолога и хирурга. В центре более чем за полмесяца его «работы» не родилось ни одного ребенка и не проводились детские операции», - говорится в распространенной информации.