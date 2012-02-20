Ефремов: ВР не готова к ратификации договора о ЗСТ в рамках СНГ

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Верховная Рада пока не готова к синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга, комментируя возможность синхронной ратификации соглашения парламентами Украины и России.

«Мы не готовы на сегодняшний день к тому, чтобы имплементировать имеющийся документ», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, сейчас над документом продолжается работа совместно с представителями Российской Федерации. «Если мы доведем его до того состояния, которое мы понимаем, мы готовы будем выйти на имплементацию в любой день. Но на сегодняшний день такая работа еще не закончена», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН заявил о достижении договоренности между Украиной и Россией относительно синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

По его словам, достигнута договоренность о том, что соглашение о зоне свободной торговли на территории СНГ будет «одновременно синхронно рассматриваться».

В то же время С.НАРЫШКИН не уточнил, есть ли договоренность о дате такой синхронной ратификации настоящего документа.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

20 декабря 2011 г. в Москве Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

21 декабря Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.