На Луганщине из-за морозов снова закрыли десятки школ

В Луганской области из-за морозов временно прекращены занятия в десятках школах.

Об этом сообщили УНИАН в оперативном штабе Управления образования и науки Луганской областной государственной администрации.

В частности, в связи со снижением температуры воздуха сегодня, 20 февраля, полностью прекращен учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях Беловодского (16 школ – 2 тис. 163 ученика) и Меловского (6 школ - 550 учащихся) районов.

Кроме того, занятия прекращены в 1-4-х классах общеобразовательных учебных заведений Новоайдарского (16 школ - 550 учащихся), Сватовского (22 школы -1 тыс. 230 учащихся) районов.