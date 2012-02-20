Литвин советует студентам направить энергию в другое русло

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что в парламенте продолжается работа над доработкой законопроекта о высшем образовании, а потому никакие митинги студентов не имеют под собой оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время Согласительного совета, комментируя немногочисленный митинг возле парламента представителей молодежных организаций и ВО «Свобода», которые требуют отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования, а также снятия с рассмотрения правительственного законопроекта о высшем образовании.

По словам В.ЛИТВИНА, Верховная Рада в настоящее время не собирается рассматривать законопроекты о высшем образовании. Спикер напомнил, что в парламенте зарегистрировано три законопроекта о высшем образовании и специальная рабочая группа работает над обобщением и доработкой правительственного проекта.

«Так что нет оснований пикетировать. ...Энергию нужно направить в конструктивное русло», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, начальный вариант законопроекта "О высшем образовании", разработанный при непосредственном участии министра образования и науки Д.ТАБАЧНИКА, был обнародован МОП в ноябре 2010 года.

Предложенные нормы закона вызвали массовые акции протеста студентов и критику академического сообщества.

На сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрированы альтернативные правительственному (№ 9655) документы: проект № 9655-1, предложенный народными депутатами от оппозиции, а также проект № 9655-2, автором которого является депутат-«регионал» Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

24 января этого года премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил ректору Киевского политехнического университета Михаилу ЗГУРОВСКОМУ создать и возглавить оперативную рабочую группу, которая бы на протяжении двух недель доработала правительственный законопроект о высшем образовании.

В состав рабочей группы вошли представители высших учебных заведений, органов студенческого самоуправления, общественных организаций, Национальной академии наук Украины, профильные эксперты.