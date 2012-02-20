100 иностранных инвесторов подтвердили участие в Киевском форуме

Киевская городская государственная администрация определила ключевые проекты, которые будут вынесены на первый Киевский инвестиционный форум 29 марта 2012. Как сообщает пресс-служба, эти проекты отвечают задачам Стратегии развития Киева до 2025 года и направлены на решение инфраструктурных проблем столицы.

«Проектами, которые будут представлены на Киевском инвестиционном форуме, определено строительство четвертой линии метрополитена в направлении микрорайонов «Выгуровщина-Троещина», возведение международного делового района «Киев-Сити», технопарка «Bionic Hill» и модернизацию сетей водоснабжения и водоотвода ОАО «АК «Киевводоканал», которая запланирована в рамках программы «Питьевая вода города Киева на 2011-2020 годы». Мы считаем, что именно эти проекты позволят столице привлечь инвестиционные средства для инфраструктурных изменений, которые станут движущими для экономики Киева, позволят увеличить темпы ее роста, как это запланировано в Стратегии развития», - заявил Руслан Крамаренко.

По его словам, перечень проектов, которые будут вынесены на Форум постоянно пополняется, но уже сегодня Главным управлением экономики и инвестиций отобраны для участия в Форуме ряд проектов на сумму около 100 млрд. грн.

Кроме того, по данным Главного управления экономики и инвестиций, Форум будет организован таким образом, что кроме презентации ключевых проектов, на нем будут проведены отраслевые роад-шоу. А именно: представлены проекты в отраслях «Первоклассная инфраструктура коммунальных услуг», «Первоклассная транспортная инфраструктура», «Центр рядом с домом», «Здоровый киевлянин" и "Культурная высота».

Киевский инвестиционный форум, организованный Киевской городской государственной администрацией, Фондом «Эффективное управление» и издательством The Financial Times, состоится 29 марта 2012 года. Цель проведения - презентация инвестиционного потенциала Киева и конкретных проектов. На сегодняшний день уже около 100 иностранных инвесторов подтвердил свое участие в Форуме.