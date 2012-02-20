Порошенко, Ложкин и Ахметов объединяют свои интернет-активы

Медиагруппы United Media Holding (UMH; основной владелец Борис ЛОЖКИН), KP Media (контролируется UMH и бизнесменом Петром ПОРОШЕНКО) и "Медиа Группа Украина" (МГУ, входит в СКМ Рината АХМЕТОВА) объединяют интернет-активы.

Об этом сообщает сегодня газета "Коммерсантъ-Украина" (№ 26 от 20 февраля 2012 года).

По информации издания, П.ПОРОШЕНКО, Б.ЛОЖКИН и Р.АХМЕТОВ учредили компанию United Online Ventures (UOV), в которую войдут порталы i.ua, bigmir.net и tochka.net. "До сих пор интернет-бизнес господина АХМЕТОВА не был коммерчески успешным, утверждают участники рынка. В объединенной компании его доля составит всего 24,9%, однако до конца года может увеличиться до 49,9%", - пишет "Коммерсантъ".

UMH и KP Media получат в объединенной компании 75,1%, МГУ - 24,9%. "Уже сейчас украинский интернет-сегмент показывает наибольшие темпы роста по сравнению с другими сегментами рынка рекламы. Это способствует повышению его инвестиционной привлекательности как для украинских, так и для иностранных инвесторов", - цитирует издание слова совладельца KP Media П.ПОРОШЕНКО.

По информации издания, это не первый опыт сотрудничества данных компаний в интернет-бизнесе. Осенью прошлого года холдинги начали совместную продажу рекламы на большинстве площадок, а к концу года создали объединенный сейлз-хауз Digi Media. "Подготовка к объединению шла последние несколько месяцев, и весьма нелегко. Сработал человеческий фактор - в каждой команде были свои лидеры, отстаивавшие собственные взгляды на развитие", - цитирует "Коммерсантъ" слова своего источника.

В итоге было решено, что новую компанию возглавит Виталий ГОРДУЗ - руководитель интернет-проектов UMH, а гендиректор Digital Ventures (управляла tochka.net) Ольга МАРУНИЧ займет пост финансового директора. "Мы договорились, что все ключевые решения будем принимать совместно", - отметил гендиректор МГУ Федор ОГАРКОВ.

Основной целью слияния активов участники соглашения называют консолидацию рынка для противостояния таким зарубежным игрокам, как Mail.ru и "Яндекс". Эти ресурсы занимают сейчас первое и второе места в рейтинге gemiusAudience.