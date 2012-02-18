В Украине теперь есть суд, который может отменить приговор Тимошенко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА считает, что Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам может изменить приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщается на сайте омбудсмана.

В частности, Н.КАРПАЧЕВА во время своего визита в Европарламент и Совет Европы сообщила европейским политикам, что в Украине после судебной реформы появился еще один орган, который может изменить ситуацию. “Я сказала, что вижу реальный шаг для этого: я заявила о том, что у нас сегодня, в соответствии с судебной реформой, есть новая структура, которая уже сформирована и введена в действие впервые в истории Украины – это Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам”, - сказала она. Н.КАРПАЧЕВА напомнила, что защита Ю.ТИМОШЕНКО уже обратилась с кассацией, хотя сомневалась с целесообразностью этого. Омбудсман отметила, что именно она настаивала на том, что это необходимо сделать. “Я надеюсь на объективность этого суда в отношении ТИМОШЕНКО”, - сказала она.

По ее словам, этот суд будет проходить тест на то, насколько эффективна судебно-правовая реформа. В частности, отметила Н.КАРПАЧЕВА, либо этот суд продублирует решения, которые были приняты ранее, либо все-таки будет способен принять нестандартное решение.