Азаров: мы обречены на хорошие отношения с великим соседом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что после президентских выборов в России отношения с ней улучшатся.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер live» вечером 17 февраля.

«Мы обречены на хорошие и добрые отношения с нашим великим соседом. Когда-то, это лет, наверное, 10 тому назад, один президент, посмотрев на географическую карту, сказал нашему президенту: «А вы можете переместить Россию куда-нибудь в другое место, чтобы у вас был другой сосед полегче, ну, скажем, какая-нибудь псевдо-Польша. Можете это сделать?» Как вы думаете, можем? Наверное, нет. Ну, а раз нет, значит, мы должны считать, что рядом с нами находится большая, великая страна со своими интересами, и наша задача – сделать так, чтобы они учитывали наши интересы, а мы, естественно, должны считаться с их интересами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что этот процесс – неизбежный, и после окончания президентской избирательной кампании в России отношения с ней будут развиваться по восходящей.