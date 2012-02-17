Наливайченко хочет, чтобы за дело Забзалюка взялись ФАТФ и Интерпол

К расследованию фактов коррупции в Верховной Раде, разоблаченных народным депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ, должны быть привлечены международные организации по борьбе с отмыванием грязных средств.

Такое мнение высказал председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В частности, в этой связи он назвал такие организации, как Группа по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием средств (ФАТФ) и Интерпол.

По его словам, первоочередной задачей такого расследования должно быть установление происхождения коррупционных средств.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что при участии следователей из международных правоохранительных структур должны быть допрошены лица, которые, «прикрываясь депутатским мандатом, в парламенте ведут мафиозную деятельность». «Ведь несомненно, что это грязные деньги, которые украдены из государственного бюджета Украины и отмыты через оффшоры», - считает политик.

«Нужно разрушить схемы, которые порождают коррупцию и положены в основу олигархической системы власти в Украине, а именно: непрозрачное распределение бюджетных средств через систему госзакупок и бюджетных дотаций, а также избежание налогообложения через выведение прибылей в оффшоры», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В целом, по его мнению, остановить коррупцию в парламенте можно через внедрение механизма отозвания народных депутатов.

«Нужно, наконец, положить конец коррупции в Верховной Раде. В новом парламенте большинство от объединенной оппозиции безотлагательно внедрит в законодательстве механизм отозвания избирателями депутатов, причастных к коррупции и предающих волю граждан», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батькивщина" был подчинен главной цели - провести расследование относительно подкупа депутатов.

При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.

9 февраля председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН обратился к генпрокурору и председателю парламентского Комитета по вопросам регламента Владимиру МАКЕЕНКО с просьбой дать правовую оценку информации о якобы сделках в стенах Верховной Рады, связанных с перекупом депутатов, и провести соответствующее расследование.

10 февраля Р.ЗАБЗАЛЮК также обратился к В.ПШОНКЕ с официальным заявлением "о незаконных действиях со стороны представителей отдельных политических сил, которые направлены на нарушение избирательных прав граждан Украины".