Литвин хочет, чтобы за подкуп нардепа ответили «и один, и второй»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что народные депутаты, причастные к инциденту вокруг вроде бы подкупа парламентариев, должны нести ответственность, если эти факты докажет Генеральная прокуратура.

Об этом В.Л;итвин заявил сегодня на пресс-конференции в Житомирской области, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, должны ли народные депутаты Роман ЗАБЗАЛЮК и Игорь РЫБАКОВ быть лишены депутатских мандатов и привлечены к уголовной ответственности.

«Если будет доказан этот факт, то я считаю, что должен отвечать и один, и второй», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН заметил, что меру этой ответственности должна устанавливать именно Генеральная прокуратура Украины.

По словам председателя ВР, подобным фактам необходимо положить конец и вынести из этого инцидента урок. «Дальше заниматься морализаторством я считаю неприемлемым», - сказал он.