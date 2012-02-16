Власенко: Тимошенко не видела свой диагноз - конверт у нее с криком забрали

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет о том, что в ходе обследования его подзащитной комиссией с участием зарубежных специалистов на нее оказывалось безумное давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня после посещения Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской колонии.

По его словам, руководство комиссии Минздрава перед обследованием пыталось добиться от Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она дала согласие на ознакомление с результатами обследования, шантажируя ее тем, что обследование вообще может быть прекращено.

«В течение двух дней за стенами Качановской колонии на Юлию ТИМОШЕНКО, которая находится в очень тяжелом состоянии, оказывалось безумное давление», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат утверждает, что сообщения руководителя комиссии Раисы МОИСЕЕНКО о событиях этих дней в колонии очень неправдивые, и назвал это «обычными манипуляциями в ее стиле». По его словам, на самом деле Ю.ТИМОШЕНКО «не видела своего диагноза», поставленного немецкими врачами, поскольку конверт у нее с криком сразу забрали. Действия представителей Минздрава и пенитенциарного учреждения он назвал нарушающими «базовый принцип конфиденциальности» и «вмешательством в частную жизнь», что влечет за собой уголовную ответственность. На самом деле, заявил С.ВЛАСЕНКО, зарубежные специалисты констатировали тяжелое состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, что, по его словам, очень расходится с заключениями врачей Минздрава.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО нуждается в «серьезном, большом комплексном лечении, которое не исключает оперативного вмешательства. И это невозможно в условиях тюрьмы. Заключение зарубежных специалистов схоже с мнением специалиста и профессора Николая ПОЛИЩУКА о необходимости серьезного лечения Ю.ТИМОШЕНКО».

На вопрос, может ли Ю.ТИМОШЕНКО дать разрешение на обнародование своего диагноза, С.ВЛАСЕНКО сказал, что для начала нужно получить заключения комиссии, а их еще нет. «Я об этом говорил с Юлией Владимировной, но для этого нужно получить результаты», - сказал С.ВЛАСЕНКО.