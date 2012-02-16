Януковича призывают не терять выгод от соглашения об ассоциации с ЕС

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ и председатель Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Эльмар БРОК призывают украинскую власть не терять возможностей, которые предоставляет Соглашение об ассоциации.

Об этом идет речь в их совместном заявлении, текст которого передан агентству УНИАН.

В документе, в частности, отмечается, что Соглашение об ассоциации, переговоры по которому были недавно завершены, обеспечит тесные и прочные отношения между Европейским Союзом и Украиной, которые будут базироваться на общих ценностях.

При этом, отмечают Ш.ФЮЛЕ и Э.БРОК, реализация этого соглашения станет решающим шагом на пути прогресса Украины к модернизации и процветанию, а также углублению отношений между Украиной и ЕС.

“Вместе с тем, последние политические события в Украине затрагивают серьезные вопросы относительно желания украинской власти уважать обязательства, закрепленные в соглашении, особенно в области верховенства права и уважения к политическому плюрализму”, - говорится в заявлении.

“Поэтому мы призываем украинскую власть обеспечить полную реализацию возможностей, созданных Соглашением об ассоциации, и выполнение необходимых политических условий для быстрого подписания и ратификации соглашения”, - подчеркивают Ш.ФЮЛЕ и Э.БРОК.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2011 года на саммите Украина - ЕС в Киеве стороны заявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации. Вместе с тем, подписание и ратификация соглашения остаются под вопросом из-за политически мотивированных преследований в Украине представителей оппозиции и членов бывшего правительства.