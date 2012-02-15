В МВД говорят, что свидетеля, ставшую на сторону Луценко, не уволили

Информация об увольнении из МВД свидетеля по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО не отвечает действительности, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«На многих сайтах электронных СМИ появилась ссылка на бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который якобы заявил о том, что свидетеля по его делу Богдану ВАСИЛЕНКО после показаний в суде уволили из органов внутренних дел. Сообщаем, что эта информация не отвечает действительности. Недавно в некоторых подразделах ведомства произошли определенные организационно-штатные изменения. В соответствии со ст. 12 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» реорганизован и аппарат министра», - говорится в сообщении.

На основании этого Б.ВАСИЛЕНКО была освобождена от должности, которую она занимала в аппарате министра, и ей было предложено служить в одном из структурных подразделений центрального аппарата МВД, на что она согласилась, отметили в министерстве.