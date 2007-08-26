Хватайте чиновника и трясите его, пока вода не станет чистой

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о необходимости приравнять должность учителя к статусу государственного служащего.

«Мы говорим о том, что необходимо приравнять должность учителя к статусу госслужащего, потому что они отвечают не за сегодняшний, а за завтрашний день», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО на митинге в городе Корсунь-Шевченковский, что в Черкасской области, сообщает пресс-служба НУ-НС.

Также во время митинга люди пожаловались Ю.ЛУЦЕНКО на то, что вода в реке Рось, которая протекает вблизи города, очень загрязнена и непригодна для питья.

Лидер НУ-НС пообещал, что будет сегодня же иметь разговор на эту тему с губернатором области. В то же время он отметил, что подобные вопросы должны решаться на местном уровне при активном участии самой общины. «Выходите на митинги, хватайте чиновника, который за это отвечает, за барки и трясите его, пока он не посинеет, а вода не станет чистой», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, люди должны диктовать власти свои условия, а не покорно слушать, о чем им говорят сверху.