Луценко приглашает Януковича на публичные дебаты

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО приглашает лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА к участию в публичных дебатах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкассах.

«Я хочу видеть господина ЯНУКОВИЧА напротив себя, чтобы он доказал мне свою правоту, а я доказал бы ему свою. Пусть избиратели делают вывод, кто безответственно обещает, а кто четко рассчитывает и гарантирует выполнение своих программ», - сказал Ю.Луценко.

По его мнению, «человек, взявший на себя ответственность за лидерство, должен не только украшать политическую силу, не только быть вождем, но и отвечать на острые вопросы оппонентов».

Ю.Луценко также предлагает принять участие в публичных дебатах и лидерам других партий и блоков, которые могут гарантированно пройти в парламент.

«Есть шансы пройти в парламент у коммунистов, еще меньше шансов у социалистов. Если они готовы к опять же открытым состязаниям лидеров, я поэтому не отвергаю», - сказал Ю.Луценко.

При этом он выразил уверенность, что «три политических силы, которые будут формировать оппозицию и большинство (Партия регионов – оппозицию, и НУ-НС и БЮТ - коалицию), должны сегодня публично показать избирателям, что их лидеры не просто замануха для избирателей, а реальные лидеры, готовые по каждому вопросу отстаивать свою точку зрения, свой план действий».

Как сказал Ю.Луценко, на этих дебатах «не должно быть места ни кто где был при штурме Зимнего Дворца, ни кто где был при ГКЧП, ни кто где был во время Оранжевой революции – это всё люди знают». По словам Ю.Луценко, на дебатах речь должна идти о состязании политических сил в конкретных направлениях с целью улучшения жизни людей.

«Я думаю, что это (проведение дебатов – УНИАН) будет правильно и с точки зрения демократии, и нового качества политики, которое давно уже наступило в Украине”, - отметил лидер НУ-НС.