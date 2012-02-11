В Одессе прошел митинг против политических репрессий

Около 500 одесситов приняли сегодня участие в митинге «Стоп - политическим репрессиям в Одессе!», который прошел у здания облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали флаги ВО «Батьківщина» и «Свобода», партий «УДАР», «Фронт Змін», «За Украину!», движений «Вперед» и «Обновление страны», а также транспаранты: «Нет - незаконным обыскам и арестам!», «Стоп - беспределу!», «Одессе нужен мэр и губернатор, а не смотрящий», «Волю політичним в’язням!» и другие. Среди участников митинга было много работников ЧАО «Стальканат-Силур».

Выступивший на митинге народный депутат Украины (НУ-НС) Геннадий МОСКАЛЬ заявил, что последние события в Украине напоминают репрессии 1937 года. «Спецназовцы в масках приходят с автоматами в квартиры людей. Делают обыска и задерживают их. Вот задержали 67-летнего бывшего директора «Стальканата», которого пришлось выпустить. Таких безобразий не делали даже энкавэдешники Берии. Банда, которая сегодня наняла прокуратуру и которой служит милиция, хочет рейдерски захватить крупное предприятие, а его руководителей привлечь к ответственности только за то, что они в оппозиции к нынешней власти. В то время, когда идет заседание антирейдерской комиссии в Кабмине, вооруженные правоохранители в масках производят обыски и задерживают людей», - отметил депутат.

По словам Г.МОСКАЛЯ, для организаторов захвата «Стальканата» не важно, что может быть уничтожен «этот завод, который пока успешно работает, ежегодно пополняя в виде налогов 40 млн. грн. областной бюджет и 20 млн. грн. – бюджет Одессы».

При этом он заявил, что имеют место «прямые репрессии против Одесской областной организации «Фронта Змін», потому что их рейтинг растет, а рейтинг Партии регионов падает».

В свою очередь, народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ заявил, что руководство «Стальканата» провозгласило публичную поддержку политической партии «Фронт Змiн». «Это оказалось опасным для власти, теряющей поддержку в базовых регионах, и она предпринимает все возможное, чтобы не дать одесситам объединиться в единый оппозиционный кулак», - считает он.

Выступившие на митинге представители оппозиционных сил заявили, что намерены общими усилиями противостоять произволу властных структур, отстаивать интересы и укреплять структуры гражданского общества.

Как сообщал УНИАН, 30 января с.г. группа вооруженных людей в камуфляжной форме пыталась осуществить силовой захват ЧАО «Производственное объединение «Стальканат-Силур». Они сломали забор, представились сотрудниками УБОП и заявили, что намерены провести обыск на предприятии. Однако выяснилось, что не имеют на это законного основания, поскольку постановление суда о проведении обыска по дате совпадает с решением суда о прекращении уголовного дела по факту фиктивного банкротства ОАО «Стальканат».

Экс-председатель ОАО «Стальканат» Леонид ШЕМЯКИН, который много лет возглавляет областное объединение работодателей, был задержан 6 февраля, по словам родственников, после шестичасового допроса. Накануне задержания в квартире и в офисе 67-летнего Л.ШЕМЯКИНА был проведен обыск, во время которого были изъяты документы, деньги и фамильные ценности.

Родственники Л.ШЕМЯКИНА связывают обыск в квартире и в офисе Л.ШЕМЯКИНА, а также взятие его под стражу с ситуацией, возникшей вокруг ЧАО «Производственное объединение «Стальканат-Силур» после попытки его захвата 30 января спецподразделением милиции.

В одесской милиции и прокуратуре УНИАН отказались комментировать заявления родственников о задержании Л.ШЕМЯКИНА.

По данным источников, акционеры завода «Стальканат-Силур», депутаты Одесского облсовета, председатель Одесской областной организации «Фронта Змін» Владимир НЕМИРОВСКИЙ и его заместитель Сергей ФАЙЕРМАРК покинули пределы Украины.