Губернатор успокоил: Не первый раз выпал снег, не первый раз ждем весны

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК исключает возможность прорыва дамбы Киевской ГЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом губернатор заявил, опираясь на экспертные оценки специалистов из компании «Укргидроэнерго».

По его словам, ситуация находится под постоянным контролем областной власти.

«В области создана комиссия по техногенной безопасности, работа которой призвана контролировать состояние безопасности на дамбе Киевской ГЭС. Эта комиссия постоянно анализирует проделанную работу, выезжает на места для проверки состояния гидросооружений, - сообщил А.ПРИСЯЖНЮК. – Мне постоянно сообщают об уровне воды, и на сегодняшний день он находится в пределах нормы. Не первый раз выпал снег и не первый раз мы ждем весны».

А.ПРИСЯЖНЮК также напомнил, что летом прошлого года во время реконструкции дороги «Киев-Вышгород» дамба на Киевском море была капитально укреплена.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «Сегодня» (№29 от 8 февраля) начальник Главного управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ заявил, что страшнее всего, что может случиться из-за таяния снега, это прорыв дамбы Киевской ГЭС.

Позже он опроверг информацию о возможном влиянии неблагоприятных погодных условий на состояние дамбы Киевской ГЭС.